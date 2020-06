Comércio de São Carlos estará aberto neste sábado (20)

Lojas do comércio de São Carlos estarão abertas neste sábado. - Crédito: Arquivo/SCA

As lojas do comércio de São Carlos estarão abertas neste sábado (20), das 9h às 13h.

Desde o dia 15 os estabelecimentos funcionam em horário reduzido, como capacidade de até 20% devido as restrições impostas pelo Plano São Paulo de flexibilização da economia.

São Carlos se encontra na Fase 2 [laranja] no plano. Essa fase não permite o funcionamento de bares, restaurantes e similares com atendimento presencial (somente delivery ou drive thru), bem como, o funcionamento de salões de beleza ou academias.

