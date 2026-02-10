Comércio de São Carlos e Ibaté terá horário especial no Carnaval 2026

Avenida São Carlos em Ibaté - Crédito: divulgação

O Sincomercio São Carlos divulgou o horário especial de funcionamento do comércio varejista dos municípios de São Carlos e Ibaté durante o período do Carnaval 2026. As mudanças seguem o que está previsto na convenção coletiva de trabalho firmada entre as entidades representativas patronais e laborais.

No sábado que antecede o Carnaval, dia 14 de fevereiro, as lojas poderão funcionar em horário especial, das 9h às 17h.

Já durante o período carnavalesco, o atendimento ao público ocorrerá de forma diferenciada. Na segunda-feira (16/02), o comércio poderá abrir das 12h às 18h. Na terça-feira de Carnaval (17/02), as lojas permanecerão fechadas. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (18/02), também das 12h às 18h.

O Sincomercio São Carlos orienta comerciantes e consumidores de São Carlos e Ibaté a se organizarem com antecedência, levando em consideração as alterações no horário de funcionamento previstas para o período de Carnaval.

