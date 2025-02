Comércio da região de São Carlos tem faturamento recorde de R$ 40 bilhões

O economista e assessor da FecomercioSP, Thiago Carvalho, explica que o principal motivo para os bons resultados foi o mercado e trabalho aquecido, o que aumenta o número de pessoas com recursos que lhes dão capacidade de consumir.

“Tivemos recordes de queda no desemprego e avanço do emprego formal, com carteira assinada. A conjuntura beneficiou o varejo na área de itens essenciais, como supermercados, farmácias e perfumarias, assim como também concessionárias de veículos e lojas de vestuário e calçados. De maneira geral, 2024 foi um ano muito positivo tanto para o estado quanto para a região de São Carlos”, destaca Carvalho.

Ele comenta que os dados positivos em geral refletiram a conjuntura do início do primeiro semestre e início do segundo semestre, quando o Brasil vivia um período de inflação dentro da meta e queda nas taxas de juros. “No segundo semestre houve um aumento da inflação e um aumento da Taxa Selic por parte do Banco Central, o que já mostrou sinais negativos no final do terceiro quadrimestre. Isso não abalou o ano de 2024, mas deve ter efeitos no início deste ano”.

Para Carvalho, se não houver números negativos em 2025, a nova conjuntura deve forçar uma desaceleração em relação ao ano anterior. “Vamos sentir os impactos negativos da inflação acima da meta e das taxas de juros em alta, sendo que existe uma defasagem entre o aumento da Selic e seus efeitos”, comenta. Ele aposta que os mais afetados, se houver crise, serão os segmentos que comercializam bens duráveis, como lojas de materiais de construção, lojas de móveis, de eletrodomésticos e concessionárias de veículos. De toda forma, por hora o mercado continua forte”, destaca o economista.

CHEGADA DE UNIVERSITÁRIOS – Carvalho comenta que a economia de São Carlos tem um diferencial que é a população universitária que aumenta a cada ano. “A população aumenta. Isso representa mais gente circulando e consumindo. Com certeza, este é um fator que estimula o comércio local, embora não tenhamos como aferir os volumes. De toda forma é um fator altamente positivo”, fala ele.

CARNAVAL 2025 - O assessor da FecomercioSP diz que, com relação ao Carnaval 2025, a festa acaba aquecendo alguns setores específicos, como a venda de fantasias e de de maquiagens com opções coloridas para combinar com as fantasias. O efeito do comércio depende da dinâmica da cidade. O Litoral, por exemplo ganha muito com isso, pois as cidades com mar são muito procuradas para pessoas que estão curtindo o feriado. O Carnaval só atrapalha quando a cidade não tem nenhum atrativo e as pessoas buscam outras cidades, onde vão passar estes dias e consumir também nestes locais, transferindo estes recursos para outros municípios”, explica o economista.

