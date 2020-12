Comércio da Baixada está funcionando, ressalta presidente a Acisc

Calçadão da General Osório - Crédito: Arquivo/SCA

Participando de uma entrevista nesta quinta-feira, 03, o presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, destacou que a região da Baixada do Mercado Municipal está tentando se recompor e aguarda pelos consumidores.

“Existem alguns comentários negativos de que as lojas estão impróprias para que os consumidores façam suas compras, mas temos andado e notado que as calçadas estão livres e o comércio está aberto, tentando se reerguer”, destacou.

Zelão ressaltou que esse é um momento muito importante para que a sociedade são-carlense possa contribuir efetuando suas compras e contribuindo com esses comerciantes.

Sobre a interdição de um trecho na rua Episcopal, entre as ruas Geminiano Costa e Bento Carlos, o presidente relatou que entrou em contato com a prefeitura e cobrou celeridade. “Já falamos com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e solicitamos para que recomponham o mais breve possível esse trecho da Episcopal, que está intransitável, para que a gente volte à normalidade nessa área tão importante do comércio da nossa cidade”, afirmou.

Levantamento da Defesa Civil de São Carlos aponta que o prejuízo do comércio, que compreende as lojas instaladas nas ruas Geminiano Costa, Jesuino de Arruda, Episcopal, Nove de Julho e José Bonifácio, foi de R$ 42 milhões entre mercadorias, infraestrutura dos prédios e veículos danificados.

Em nova visita àquela região, Zelão falou aos comerciantes que solicitou da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, que seja viabilizado empréstimos, com juros subsidiados, por meio do Banco do Povo Paulista. “Os comerciantes precisam se recuperar e salvar os empregos e famílias que dependem do comércio. Solicitamos uma análise diferenciada para que esses comerciantes afetados recebam essa ajuda emergencial, porque senão o crédito não conseguirá atendê-los”, relatou.

Zelão lembra que em dezembro, o comércio está com horário especial do dia 01 até o dia 23 (de segunda a sexta-feira), funcionando das 10h às 20h. Nos sábados 05, 12 e 19, das 9h às 17h. Nos dias 06, 13 e 20 (domingos), o comércio funcionará das 09h às 17h. No dia 24 (quinta-feira), véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 9h às 18h. Nos dias 25 e 26, respectivamente, sexta-feira e sábado, o comércio permanecerá FECHADO. Já na véspera do Ano Novo, dia 31 (quinta-feira), o comércio funciona das 09h às 17h, e ficará fechado nos dias 01 e 02 de janeiro.

