Comerciantes reclamam de falta de energia elétrica no centro de São Carlos

Cartaz em uma porta de loja afirma que atendimento não é feito por falta de energia - Crédito: Divulgação

Um problema recorrente, segundo comerciantes estabelecidos na rua José Bonifácio, na região da rua 15 de Novembro e da Avenida Dr. Carlos Botelho. O problema em questão seria a falta de energia elétrica que tem trazido inconvenientes, incômodos e prejuízos. Segundo os reclamantes, a CPFL Paulista, responsável pelo fornecimento do produto, chegou a ser contatada, porém não teria dado o retorno desejado.

Um dos comerciantes, estabelecido na rua José Bonifácio, entrou em contato com o São Carlos Agora nesta quinta-feira, 28, e não escondeu a insatisfação.

Segundo ele, os problemas que são recorrentes, começaram na segunda-feira, 25, quando diversas lojas ficaram sem energia por três horas. Na terça-feira, 26, repetiu o problema e na quarta-feira, 27, a falta de energia teve início às 10h, logo após o temporal que desabou sobre São Carlos. “O pessoal da CPFL apareceu somente às 18h50”, denunciou.

De acordo com o comerciante, a região onde trabalha tem muitas casas comerciais, além de clínicas médicas e odontológicas. “E com o calor forte, aumenta o consumo de energia, como ar condicionado, geladeiras, freezers, entre outros. E nessa região ocorre problemas com sobrecarga no consumo e a rede não suporta. Há problemas recorrentes com energia e a CPFL não soluciona. Eu, por exemplo, tive o ar condicionado queimado, fiquem sem sinal da NET claro, além de ter minha atividade prejudica. O mesmo ocorreu em clínicas médicas e odontológicas. Porém, a ainda restaurantes, cafeterias, sorveterias e lanchonetes que perderam produtos de consumo. Há casos onde os clientes não podem ser atendidos e o prejuízo é imenso. Para piorar, a CPFL não toma uma solução definitiva”, relatou.

Segundo a reportagem apurou, várias lojas chegaram a colocar cartazes em suas portas, afirmando que não estavam realizando atendimento justamente devido à falta de energia elétrica.

