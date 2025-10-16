Comerciantes do Jardim Tangará reclamam de esgoto em frente aos estabelecimentos

Comerciantes do bairro Jardim Tangará, em São Carlos, estão reclamando de um problema recorrente de esgoto que escorre em frente aos estabelecimentos pela rua Benjamin Lopes Osório, na entrada do bairro.

Segundo relatos, o esgoto frequentemente transborda pela calçada e pela sarjeta, ficando a céu aberto e causando mau cheiro que invade os comércios da região.

De acordo com os comerciantes, o problema é antigo e nenhuma providência tem sido tomada pelas autoridades responsáveis. Eles afirmam que a situação tem prejudicado o movimento e o conforto de quem trabalha ou frequenta o local.

Os comerciantes pedem uma solução urgente para o problema de saneamento, que afeta diretamente a saúde pública e a imagem dos estabelecimentos do Jardim Tangará.

