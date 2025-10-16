(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Cidade

Comerciantes do Jardim Tangará reclamam de esgoto em frente aos estabelecimentos

16 Out 2025 - 10h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Comerciantes do Jardim Tangará reclamam de esgoto em frente aos estabelecimentos -

Comerciantes do bairro Jardim Tangará, em São Carlos, estão reclamando de um problema recorrente de esgoto que escorre em frente aos estabelecimentos pela rua Benjamin Lopes Osório, na entrada do bairro.

Segundo relatos, o esgoto frequentemente transborda pela calçada e pela sarjeta, ficando a céu aberto e causando mau cheiro que invade os comércios da região.

De acordo com os comerciantes, o problema é antigo e nenhuma providência tem sido tomada pelas autoridades responsáveis. Eles afirmam que a situação tem prejudicado o movimento e o conforto de quem trabalha ou frequenta o local.

Os comerciantes pedem uma solução urgente para o problema de saneamento, que afeta diretamente a saúde pública e a imagem dos estabelecimentos do Jardim Tangará.

Leia Também

"Virou um caos": moradores protestam contra congestionamentos causados por obras na Washington Luís
Cidade14h02 - 16 Out 2025

"Virou um caos": moradores protestam contra congestionamentos causados por obras na Washington Luís

PET Computação convida voluntários para Caminhada Solidária
Cidade13h54 - 16 Out 2025

PET Computação convida voluntários para Caminhada Solidária

Outubro Rosa mobiliza a cidade com caminhada solidária e baile beneficente
Cidade13h25 - 16 Out 2025

Outubro Rosa mobiliza a cidade com caminhada solidária e baile beneficente

Tusca 2025 transforma energia universitária em impacto social
Entre festa e propósito 07h55 - 16 Out 2025

Tusca 2025 transforma energia universitária em impacto social

População LGBTQIAPN+ debate políticas públicas em audiência na Câmara de São Carlos
Cidade06h58 - 16 Out 2025

População LGBTQIAPN+ debate políticas públicas em audiência na Câmara de São Carlos

Últimas Notícias