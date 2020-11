Comerciante afirma que está sem linha telefônica desde domingo

Crédito: Divulgação

Um comerciante estabelecido na rua José Zavaglia, no Cidade Aracy, entrou em contato com o São Carlos Agora no início da tarde desta sexta-feira, 13 e, indignado, relatou que está sem linha telefônica desde domingo, 8.

A motivação segundo ele é um quadro que estaria sem proteção com os fios expostos. Tal problema foi relatado inclusive pelo portal há aproximadamente um ano.

De lá para cá, apesar da reportagem e dos pedidos do comerciante, a Telefónica, responsável pela manutenção, nenhuma providência teria sido tomada.

Para piorar, semana passada, afirmou o reclamante, que desconhecidos teriam cortado todos os fios que estavam expostos. “Como resultado, estou sem telefone desde domingo. Eu liga na operadora, o responsável diz que mandará um técnico para resolver, mas nada é feito”, garantiu.

Revoltado, o comerciante afirmou que o descaso é grande e solicita providências junto aos responsáveis salientando que a caixa fica na rua José Zavaglia esquina com a rua 37, perto do antigo posto da polícia militar.

