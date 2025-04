Comemorações do Tríduo Pascal começam nesta quinta-feira

Os eventos do Tríduo Pascal nas comemorações da Semana Santa: milhares de fieis devem participar - Crédito: Divulgação

A Igreja Católica celebra, a partir desta quinta-feira, 17 de abril, o Tríduo Pascal. Serão três dias de celebrações. O objetivo é fazem memória da entrega total de Jesus, sua paixão e morte, culminando na ressurreição. As celebrações acontecem em todas as comunidades paroquiais, e são o ponto mais alto da fé cristã.



Com a instituição da Eucaristia e com o Lava-Pés, na quinta-feira santa, a Igreja convida os fiéis a rezarem pelos padres, pois neste dia o próprio Jesus faz sua entrega espontânea, dando sua vida para a salvação da humanidade.

“Após a celebração da quinta-feira, os fiéis permanecem em vigília até a tarde desta sexta-feira, 18 de abril, quando celebra-se a paixão e morte de Jesus. É o único dia em que não há missas em todo mundo, porém acontece a Ação Litúrgica com a liturgia da Palavra, rito da comunhão e o beijo da cruz”, afirma o padre Rubens Romão Corrêa Junior, assessor de comunicação e imprensa da Catedral de São Carlos do Borromeu.



Na noite deste sábado, 19 de abril, as comunidades são motivadas a celebrarem a Vigília Pascal, anunciando a vitória de Jesus na Ressurreição. Tal vigília é composta pela liturgia do fogo novo, liturgia da Palavra, liturgia Batismal e liturgia Eucarística.

Além disso, na noite da sexta-feira santa, os fiéis de São Carlos estão convidados à participarem da tradicional encenação da Paixão de Cristo, que acontecerá no Ginásio do Jardim Santa Felícia, a partir das 19h.

Serviço:

Celebrações do Tríduo Pascal na Catedral São Carlos Borromeu

Quinta-feira Santa, 19h30

Sexta-feira Santa, 15h

Sábado, 19h30

Encenação da Paixão de Cristo – Ginásio do Jd. Santa Felícia, sexta-feira, 18 de abril, às 19h





