Começou o outono! confira a previsão do tempo para o final de semana

Tempo instável no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde/noite, devido à passagem de uma frente fria no oceano Atlântico, na altura do litoral paulista. Temperaturas com ligeiro declínio.

Sábado (21/03) e Domingo (22/03) Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, diminuindo a nebulosidade e as áreas de chuvas, a partir do oeste e sul do estado. No entanto, as regiões norte, nordeste e leste paulistas, permanecem com muita nebulosidade e previsão de chuvas.