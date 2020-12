Começam as inscrições para o Ensino Médio e Cursos Técnicos do IFSP São Carlos

Prédio do IFSP em São Carlos - Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos abre o período de inscrição para os Cursos do Ensino Médio Integrado e para os cursos Técnicos. As opções são as seguintes:

ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET para alunos que estão acabando o Ensino Fundamental. São 40 vagas e as aulas ocorrem todas as manhãs e algumas tardes. É claro que neste momento as aulas ocorrem de modo remoto devido a pandemia;

para alunos que estão acabando o Ensino Fundamental. São 40 vagas e as aulas ocorrem todas as manhãs e algumas tardes. É claro que neste momento as aulas ocorrem de modo remoto devido a pandemia; ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM AVIÔNICOS para alunos que estão acabando o Ensino Fundamental. São 40 vagas e as aulas ocorrem todas as tardes. É claro que neste momento as aulas ocorrem de modo remoto devido a pandemia;

para alunos que estão acabando o Ensino Fundamental. São 40 vagas e as aulas ocorrem todas as tardes. É claro que neste momento as aulas ocorrem de modo remoto devido a pandemia; CURSO TÉCNICO EM CÉLULA para alunos que estão no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já tenha concluído o Ensino Médio. São 40 vagas e o curso ocorre no período da tarde. Atualmente de forma remota devido a pandemia.

para alunos que estão no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já tenha concluído o Ensino Médio. São 40 vagas e o curso ocorre no período da tarde. Atualmente de forma remota devido a pandemia. CURSO TÉCNICO EM QUALIDADE para alunos que estão no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já tenha concluído o Ensino Médio. São 40 vagas e o curso ocorre no período da noite. Atualmente de forma remota devido a pandemia.

Para conhecer os detalhes de cada curso, acesse scl.ifsp.edu.br e no menu do lado esquerdo, clique em cursos.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Não há provas! As inscrições devem ser realizadas online de 7 de dezembro a 24 de janeiro. Para realizar a inscrição é necessário acessar https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ e preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato poderá efetivar apenas uma única inscrição neste processo.

As regras e as informações do Processo Seletivo estão disponíveis no edital que você deve ler com muita atenção, acessando em: https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/2021_1_semestre/Edital_N_494_PS_1_2021.pdf

