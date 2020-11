Começam as inscrições para a pós-graduação em Educação do IFSP São Carlos

Crédito: Divulgação

A partir deste sábado, 7, até 25 de novembro estarão abertas as inscrições para o Curso de Pós-Graduação em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade do campus São Carlos do IFSP. São oferecidas 30 vagas para início no primeiro semestre de 2021. É um curso voltado para pessoas que atuam na área de Educação ou que sejam licenciadas, portadores de diploma de nível superior.

O curso ocorre aos sábados e tem a preocupação de propiciar uma formação refinada e atualizada sobre as relações da Educação com as esferas da vida (Ciência, Tecnologia e Sociedade).

Todo Processo de Seleção será OnLine. A seleção é feita através de Carta de Interesse e análise do Histórico Escolar da Graduação. Para conhecer os detalhes, regras e o cronograma do Processo Seletivo da Pós-Graduação em Educação, clique no link a seguir: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos/62-ensino/129-processo-seletivo-edu.html

Como vivemos em tempos de pandemia, na impossibilidade de ofertar o curso de modo presencial, as aulas poderão ser realizadas de maneira remota, com atividades síncronas aos sábados e atividades assíncronas em outros dias da semana.

Para conhecer mais sobre o curso e o câmpus São Carlos do IFSP, acesse scl.ifsp.edu.br.

