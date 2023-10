Começa construção de nova ponte na rua General Osório

Crédito: divulgação

Os secretários municipais de Governo, Netto Donato e de Obras Públicas, João Muller, acompanharam na tarde desta quinta-feira (25/10), as obras da construção de uma nova ponte sobre o córrego Lazarini, na rua General Osório, próximo ao Jardim Cardinalli.

A Engenharia e Comércio Bandeirantes, vencedora da licitação na modalidade Tomada de Preços, foi contratada pela Prefeitura de São Carlos por R$ 1,14 milhão para realizar em aproximadamente 70 dias as intervenções de regularização e limpeza do leito do córrego, demolições, galeria dupla 250x250, instalações de drenagem e esgoto, contenção de solo e reaterro, pavimentação e passeio.

“Queremos evitar novos transtornos com as chuvas, portanto a empresa já começou a recuperação da erosão do local, obra necessária para recuperar os estragos causados pela chuva do dia 28 de dezembro do ano passado, sendo necessário fazer a reconstrução do sistema de drenagem, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller.

Netto Donato, secretário de Governo, lembra que essa é mais uma obra contra enchentes. “Para resolver em definitivo esse problema, o prefeito Airton Garcia solicitou que também fossem feitos o muro dissipador de concreto e o emissário de esgoto de um trecho da General Osório. De acordo com o secretário de Obras, se tudo ocorrer bem, em novembro nós teremos a liberação de tráfego na rua General Osório sobre a nova ponte na divisa com o Jardim Cardinalli”, complementa Netto.

Para resolver o problema o prefeito Airton Garcia conquistou os recursos financeiros por meio de verbas constantes do orçamento de 2023, através da Secretaria Municipal e Habitação e Desenvolvimento Urbano e do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – FMHDU.

Leia Também