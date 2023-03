Começa a XVI SEASC que debate a drenagem urbana

Crédito: Divulgação

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos - AEASC iniciou ontem, 27, a 16° Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos, evento híbrido com público na sede da entidade, e também virtual.

A primeira palestra foi do engenheiro civil Luís Fernando de Lima Yazaki com o tema “Manejo das águas urbanas”:

O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, é um dos momentos para a apresentação das pesquisas e trabalhos desenvolvidos não apenas sobre o problema de drenagem que interfere diretamente na qualidade de vida da população, mas ainda para a apresentação de soluções, que precisam urgentemente de debate.

“ A AEASC está sempre atenta aos temas que envolvem a nossa comunidade até mesmo fora de São Carlos em outras regiões e até mesmo no mundo. E o tema da SEASC deste ano, a drenagem urbana foi definido por conta dos episódios cada vez mais intensos de chuvas que resultam em sérios problemas como enchentes, inundações, alagamentos. Nós entendemos que é o momento trazer esse assunto para conhecimento, aprendizado e aperfeiçoamento para os profissionais do sistema Confea/CREA-SP além dos profissionais do sistema CAU e para a comunidade.”, disse Laert Rigo, presidente da AEASC.

Além da plateia presente no auditório da sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos dezenas de profissionais de diferentes cidades acompanharam a primeira palestra pelo canal da entidade no Youtube.

“É importante o debate e o aprofundamento no conhecimento. Ao final do evento, na quinta-feira, 30, teremos um painel da cidade de São Carlos sobre as enchentes, inundações e alagamentos. As áreas conhecidas, os projetos existentes para que os especialistas que estão nas universidades e em seus escritórios poderem apresentar propostas de soluções, que não serão do dia para a noite. Nossa proposta é exatamente discutir o tema que afeta toda a população, principalmente as dos fundos de vale”, concluiu Laert Rigo.

Acompanhe as redes sociais da AEASC ou entre em contato pelo fone (16)3368.1020 para saber como se inscrever.

Programação

Dia 28 – “Abordagens e organização históricas- institucional da participação do governo federal no setor de águas pluviais”, com o engenheiro civil Luís Alberto Arend Filho

DIA 29 – “Soluções e formas ecologicamente corretas para mellhor retenção das águas (cidades-esponjas)” com apresentação da engenheira ambiental e bióloga Juliana Caroline de Alencar da Silva.

Dia 30 - Mesa técnica com especialistas e agentes públicos municipais convidados: prof. dr. engenheiro Mario Mediondo; profa. dra. arquiteta Luciana Schenk; secretário municipal de Obras Públicas João Müller, engenheiro Paulo Vaz Filho e engenheiro José Mario Frasnelli.

Leia Também