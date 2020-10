Com subidas íngremes, Nino Carneiro completa 6º dia pelo Caminho da Fé

Crédito: Divulgação

Ainda em terras mineiras e cumprindo o sexto dia de peregrinação, o aposentado Albino Soares Nino Pinto Carneiro, 63 anos, que reside em São Carlos desde 2002. Ele pretende até domingo, 18, estar no santuário de Aparecida.

No sexto dia, ele chegou na terra dos morangos. Saiu de Borda da Mata e chegou até Tocos do Mogi. Foram 19 quilômetros pelo Caminho da Fé.

“Realmente as subidas daqui para frente serão íngremes. No trecho de Borda da Mata até Tocos do Mogi tem o ponto mais alto que se chama "Porteira do Céu", muito difícil de chegar”, ao se referir a uma subida de 9 quilômetros até uma altitude de 1333 metros.

Nino disse que Tocos do Mogi é uma cidade pequenina, porém muito acolhedora, com a economia se baseando na produção de morangos.

“Foi um percurso relativamente curto. Mas o calor é muito intenso, mas cada vez mais o povo mineiro mostra-se muito acolhedor, deixando pontos com água gelada natural e bancos para sentarmos e descansarmos.

Nesta quinta-feira, 15, Nino sai de Tocos do Mogi e segue até Estiva, e cumprirá mais 22 quilômetros de sua jornada religiosa.

