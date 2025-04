Com recursos do Novo PAC, a UFSCar avança em obras e fortalece infraestrutura para ensino, extensão e pesquisa

Nova unidade da Engenharia Mecânica deve ser entregue neste mês de abril - Crédito: UfsCar- Adriana Arruda

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com novas obras em andamento nos campi São Carlos, Sorocaba e Lagoa do Sino, viabilizadas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os investimentos do Governo Federal somam R$ 46,2 milhões para a Universidade, além de R$ 23,88 milhões para quatro obras no Hospital Universitário (HU-UFSCar), administradas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).



"Até este momento, quatro obras já foram licitadas. No Campus São Carlos, a nova unidade do curso de Engenharia Mecânica está em fase final, com previsão de entrega ainda neste mês de abril. A estrutura deve ampliar as condições para ensino, extensão e pesquisa, com novos espaços e possibilidade de instalação de laboratórios", informa Edna Hércules Augusto, Pró-Reitora de Administração da UFSCar.



Também estão em andamento o prédio do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ciclos de Vida e Saúde (Civisa), em São Carlos, unidade multidisciplinar da saúde; e o pórtico de entrada e a guarita, além da infraestrutura elétrica no Campus Lagoa do Sino, onde as intervenções estruturais já alcançam 30% de execução. “Para que o Campus Lagoa do Sino opere com segurança e capacidade ampliada, uma nova rede elétrica é essencial. Essa etapa já está em andamento e deve ser concluída até julho”, prevê Augusto.



Os demais projetos seguem em fase de elaboração para posterior licitação. Entre as propostas de desenvolvimento estão o prédio do curso de Tradutor-Intérprete de Língua de Sinais Português (TILSP), o novo prédio do Departamento de Artes e Comunicação (DAC), a segunda fase do prédio do Departamento de Medicina (DMed) - todos em São Carlos -; uma nova biblioteca e o acervo Raduan Nassar, na Lagoa do Sino; e a ampliação do Restaurante Universitário no Campus Sorocaba. "A permanência estudantil tem sido uma marca da nossa gestão. O funcionamento e a ampliação do Restaurante Universitário refletem essa preocupação com o bem-estar de toda a comunidade acadêmica", reforça a Pró-Reitora.



A execução das obras é acompanhada pela Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SEGEF) da UFSCar. “Desde a concepção até a entrega, nossa equipe acompanha todas as etapas, garantindo a qualidade e o cumprimento dos prazos. A previsão é de que todas as obras comecem em 2025 e sejam finalizadas até o final de 2026”, afirma Luciana Márcia Gonçalves, Secretária-Geral da SEGEF.

