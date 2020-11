Com mudanças, Caravana de Natal da Coca-Cola irá ocorrer em 2020

Crédito: Arquivo/SCA

O Natal se aproxima e, com ele, diversas atrações carregadas de encantamento passam a fazer parte da rotina da cidade. Uma delas é a tradicional Caravana da Coca-Cola. Neste ano, a iniciativa será reformulada em função da pandemia.

Em nota, a empresa Andina, que distribui os produtos da marca na região, informou que "como em todos os anos, a caravana levará o encantamento do Natal, mas, agora, com medidas de segurança para evitar aglomerações. A empresa não passará as datas de cada município e os trajetos", informou no comunicado".

A caravana deve passar por 14 cidades a partir do dia 7 de dezembro e com encerramento no dia 23 do mesmo mês.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também