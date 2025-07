Com mudança de horário, ação para troca gratuita de lâmpadas LED acontece nesta quinta e sexta

A iniciativa oferece a troca gratuita de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que consomem menos energia e têm maior durabilidade.

A ação será realizada numa tenda montada pela concessionária no Mercado Municipal de São Carlos.

O processo é simples: cada cliente poderá levar até oito lâmpadas usadas (é preciso que estejam em funcionamento), sendo incandescentes ou fluorescentes, e trocá-las por unidades com tecnologia LED. Para participar, é necessário apresentar um documento com foto e uma conta de energia recente.

“As lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e têm vida útil muito superior. Promover essa substituição gratuita é uma forma de estimular o uso mais consciente da energia e contribuir com a economia nas residências”, explica Júlio César de Oliveira, consultor de relacionamento da CPFL Paulista.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da CPFL Paulista, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos.

Serviço

Local: Mercado Municipal de São Carlos (Rua Jesuíno de Arruda, 2020 - Núcleo Res. Silvio Vilari)

Datas e horários:

31 de julho – das 10h às 16h

1 de agosto – das 10h às 14h

