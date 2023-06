Com investimentos de R$ 100 milhões, Unimed São Carlos anuncia novo complexo hospitalar

Imagem ilustrativa do futuro complexo hospitalar da Unimed São Carlos - Crédito: Divulgação

O corpo diretivo da Unimed São Carlos, capitaneado pelo presidente Bolivar Soares Mendjoud, médico anestesista há 10 anos na cidade, revelou no início da tarde desta segunda-feira, 26, em entrevista coletiva, um novo projeto destinado para a saúde privada no município.

No evento, participou ainda os demais membros do corpo diretivo da cooperativa médica: o vice-presidente Fabrizio Margarido Albertini; o diretor administrativo Leonardo Estenio Iezzi; o diretor financeiro Alexandre Scalli M. Duarte e o diretor de custos médicos e hospitalares, Carlos Francisco Erbolato Melo.

Com investimentos da ordem de R$ 100 milhões, a Unimed São Carlos, através de assembleia, irá instalar o Hospital Unimed – Unidade II, na Vila Nery. A iniciativa foi aprovada pelos cooperados no dia 20 de junho. Foi elaborado o estudo de viabilidade e o Plano Diretor, realizado respectivamente pelas empresas XVI Finance e a EMED Arquitetura Hospitalar.

O novo prédio terá capacidade para até 189 leitos de internação, sendo 50 de unidade de terapia intensiva (UTI) e contará com centro cirúrgico moderno, hemodinâmica, maternidade, pronto-atendimento 24h, laboratório, centro de infusão e de imagem.

De acordo com Mendjoud, o projeto prevê expansão futura para até 240 leitos, com o complexo hospitalar sendo referência de alta complexidade local, oferecendo serviços para os mais de 100 mil beneficiários da cooperativa médica e população residente na região. O novo complexo tem como meta unificar as áreas hospitalares em um único local, com o prédio onde funciona a unidade I para outras atividades.

“O novo complexo será de suma importância para a Unimed São Carlos, pois permitirá aumentar a verticalização dos serviços próprios, aumentar o leque desses serviços, sempre com vistas a garantir a excelência de qualidade no atendimento aos nossos beneficiários”, explicou Mendjoud.

ATÉ 2,5 ANOS

De acordo com o presidente da Unimed, após o projeto do novo complexo hospitalar ser aprovado na Prefeitura Municipal, as obras terão início com a contratação de uma construtora. “A meta é otimizar os custos da saúde que é cara, ainda mais pós-pandemia e ainda devido a guerra entre Rússia/Ucrânia e poder oferecer mais empregos diretos e indiretos”, disse, salientando que a estimativa é de que o novo complexo comece a atender a população daqui a dois anos e meio.

UNIMED SÃO CARLOS

Criada em 16 de maio de 1971, a Unimed é uma cooperativa do segmento de operadoras de planos de saúde, que conta com 368 médicos cooperados, em 48 diferentes especialidades. Proporciona atendimento aos municípios de São Carlos, Descalvado, Dourado, Ibaté e Ribeirão Bonito, além de atender também pessoas de todo território nacional, gerenciando o atendimento de seus clientes fora de sua área específica de atuação, mediante um processo de atendimento comum ao Sistema Unimed denominado “Intercâmbio”.

A instituição busca pela qualificação constante, oferecendo aos seus beneficiários o único Hospital da cidade Acreditado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3. Essa Acreditação mostra que o Hospital Unimed – Unidade I é uma das instituições do país certificadas por atender aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. Além da ONA, o Hospital recebeu o Selo de Sustentabilidade, reconhecimento aos hospitais próprios do Sistema Unimed que desenvolvem suas atividades de forma ética e transparente, respeitando seus clientes e todas as partes interessadas, além de realizar a gestão do seu negócio de forma sustentável. Também recebeu o status Diamond do programa ESO Angels Awards concedido ao Pronto Atendimento Adulto do Hospital – Unidade I por sua performance no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Hospital é o primeiro da rede particular do Brasil a receber esse selo.

A Unimed São Carlos conta com 2 laboratórios e 3 postos de coleta; 2 hospitais próprios que, juntos, possuem pronto atendimentos adulto, ortopédico, infantil e obstétrico, UTIs adulto, infantil e neonatal, além de Maternidade completa e Centro Cirúrgico; Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem, Programa de Saúde Ocupacional; Instituto de Psicoterapia, Medicina Preventiva e Viver Bem Pediátrico.

