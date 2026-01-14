Com férias e viagens, Saúde alerta para atualização da vacinação

O período de férias, tradicionalmente associado ao descanso, lazer e viagens, também representa uma oportunidade estratégica para a população cuidar da saúde. Entre as principais recomendações está a atualização do esquema vacinal, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, ação fundamental para a prevenção de doenças imunopreveníveis e o fortalecimento da vigilância em saúde.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, manter a vacinação em dia é um ato de proteção individual e coletiva. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e integrantes de grupos prioritários devem procurar uma unidade de saúde munidos da carteira de vacinação para que um profissional avalie a situação vacinal e identifique a necessidade de doses iniciais ou reforços ao longo da vida.

Durante as férias escolares, a maior disponibilidade das famílias facilita o acesso aos serviços de saúde, contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal no município. A recomendação torna-se ainda mais importante antes de viagens para outras cidades, estados ou países. A Secretaria orienta também a atualização das vacinas no aplicativo Meu SUS Digital, que permite o acesso rápido às informações de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que todas as vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras, eficazes e seguem rigorosamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Para atualizar a caderneta de vacinação, basta comparecer à unidade de saúde de referência, portando documento oficial com foto e a carteira de vacinação, quando disponível.

“Aproveitar o período de férias para colocar a saúde em dia é fundamental para prevenir doenças e garantir mais segurança para toda a família. A vacinação é um ato de responsabilidade individual e coletiva, que contribui para evitar surtos, reduzir a morbimortalidade por doenças evitáveis e promover a saúde da população”, ressalta Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde.

Cobertura vacinal em São Carlos

Atualmente, os índices de cobertura vacinal no município são:

• Influenza: 54,69% (meta: 90%);

• HPV: meninas – 86,91%; meninos – 74,01% (meta: 90%);

• Covid-19 (dose de reforço): 29,47% (meta: 90%);

• Dengue: 1ª dose – 46,72%; 2ª dose – 23,81% (meta: 90%);

• Febre Amarela: 79,75% (meta: 95%);

• Tríplice Viral – 2ª dose: 88,45% (meta: 95%).

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a atualização da vacinação é essencial para elevar os índices de cobertura e proteger a população contra doenças preveníveis, garantindo mais qualidade de vida e segurança para todos.

