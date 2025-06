Com crescimento acelerado, Marlabs deve abrir 30 vagas em São Carlos

A visita teve relação ao projeto estratégico internacional: a filial brasileira será responsável pelo desenvolvimento de um produto exclusivo para uma grande empresa americana de empréstimos personalizados para o setor da construção e poderá gerar 30 novas vagas para desenvolvedores no Brasil.

Com isso, a global Marlabs avança cada vez mais próxima de consolidar sua projeção inicial e concentrar 70% da receita na terceirização de serviços de TI para outros países, em especial os Estados Unidos, até 2026.

Sobre a Marlabs

A Marlabs é uma empresa de serviços de TI e consultoria de transformação digital com sede em Nova Jersey (EUA) e escritórios no Brasil (São Carlos/SP), Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Índia. Sua força de trabalho global inclui mais de 2.500 especialistas altamente experientes em tecnologias. Projeta e desenvolve soluções digitais com dados no centro da estratégia, aproveitando a profunda experiência em dados e tecnologia de ponta para capacitar empresas a gerar resultados com soluções digitais. Oferece um conjunto abrangente de serviços envolvendo Engenharia de Dados, Inteligência Artificial, Hyper Automation e Desenvolvimento Customizado.