A previsão do tempo se confirmou e a frente fria trouxe chuva para São Carlos depois de vários dias e amenizou o tempo seco que tomava conta da cidade.

A frente fria também baixou as temperaturas. A máxima neste domingo não deve ultrapassar os 29ºC.

O tempo permanece instável no estado de São Paulo nesta segunda-feira e terça-feira, com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de chuvas isoladas.

