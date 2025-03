Com aula inaugural de pesquisador do IFSC/USP, Santa Casa inicia terceiro curso de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em Laser em SaÃºde

Crédito: Divulgação

Com a presença do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Antônio Valério Morillas Jr., iniciou-se no dia 22 deste mês o terceiro Curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde, promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa, com duração de um ano e meio e com aulas aos sábados e domingos.

A terceira turma deste curso foi recebida pelo diretor de ensino do IEP, André Mascaro que, de forma abreviada, fez considerações não só sobre o Instituto, como também das instalações onde ocorrerão as aulas e sobre a atenção que os alunos deverão ter ao circularem em um ambiente hospitalar considerado de alta complexidade, que atende cerca de 450 mil pessoas não só em São Carlos, como também em cidades vizinhas, pelo que, sublinhou “se torna indispensável o cumprimento de algumas regras”.

Em relação ao curso propriamente dito, coube ao coordenador do mesmo, o pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Antonio Eduardo de Aquino Junior, tecer breves considerações e pormenores, tendo feito uma breve introdução sobre a aula inaugural que se seguiria, ministrada pelo docente e pesquisador do IFSC/USP, professor Vanderlei Salvador Bagnato. O cientista são-carlense começou por explicar, sucintamente, o trabalho que está desenvolvendo desde há algum tempo na Universidade A&M, no estado do Texas (EUA), envolvendo diversos estudos e pesquisas em laserterapia para tratamentos de câncer de pele, (melanomas), pneumonias, artrose, diabetes, doença de Parkinson, controle biológico e fototerapia, entre outras, utilizando equipamentos desenvolvidos no IFSC/USP. Tudo isso sendo desenvolvido em uma infraestrutura parecida com aquela que existe no IFSC/USP, igualmente coordenada por Bagnato, envolvendo dezenas de pesquisadores na universidade americana e que se articulam com os colegas da USP de São Carlos.

O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), que se traduz em uma evolução do Departamento de Ensino da Instituição, idealizado pelo provedor da SCMSC, Dr. Antônio Valério Morillas Jr., foi inaugurado em fevereiro de 2021, contando com quatro salas de aula, um Centro de Simulação Realística com sala de controle, salas de apoio às atividades acadêmicas, área de convivência, uma biblioteca e também um laboratório para atividades práticas para cursos e treinamentos.

A biblioteca conta, além do acervo físico, com conteúdos virtuais por meio de terminais com acesso à Internet. Além disso, uma das salas de aula conta com equipamentos de última geração. Já o Centro de Simulação Realística, um dos mais modernos do interior de São Paulo, simula uma sala de cirurgia real com um robô que tem as mesmas reações de um ser humano, o que torna possível fazer todo tipo de simulação cirúrgica – cardíaca, neurológica e abdominal – e treinar também procedimentos de primeiros socorros.

Em relação aos anteriores cursos, o IEP realizou um relatório final de pesquisa junto aos discentes da Pós-Graduação em Laser. Total de alunos 44 - participantes da pesquisa 39

Desta forma, ao total, 53,8% dos participantes da pesquisa são da turma 2 e 46,2% são da turma 1. Confira AQUI os resultados desse relatório. (RS)

