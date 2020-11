Com ajuda do SCA, caminhoneiro atingido pela enchente é localizado em São Carlos

Crédito: Divulgação

A empatia e o carinho humano fizeram com que um caminhoneiro, que foi uma das vítimas da enchente ocorrida no final da tarde desta quinta-feira, 26, em São Carlos, fosse localizado em um tempo recorde com a ajuda do São Carlos Agora.

A empresa 4 Truck, estabelecida em Guarulhos irá presentear João Carlos de Souza Gobes, 59 anos, com um novo baú de alumínio. A garantia foi dada pelo diretor da empresa, Osmar Oliveira que lançou nas redes sociais um vídeo onde procurava o caminhoneiro que já entrou em entendimentos para que seja beneficiado com a doação, que acaba sendo um presente de Natal antecipado.

MEDO, AGONIA, DOR... “PENSEI NO PIOR”

Em poucos minutos após a postagem da matéria, compartilhada por centenas de leitores do portal que se engajaram para buscar João Carlos, o SCA conseguiu localizá-lo.

Com muita simpatia, respondeu às indagações. Há anos trabalha com fretes com seu Iveco 2008 vermelho e faz um serviço terceirizado para as Lojas Tanger, onde entrega colchões.

Nesta quinta-feira, disse que estacionou seu caminhão por volta das 16h em frente do estabelecimento, na rua Episcopal, e entrou para pegar as suas entregas.

“Mas de uma hora para outra o tempo fechou e fiquei dentro da loja. Não tinha nada no caminhão. Porém começou a ventar forte e veio uma chuva horrível. Entrou água até na Tanger. Nunca vi coisa igual”, disse João Carlos. “Não deu tempo para fazer nada. Se eu estivesse no caminhão, acho que tinha morrido”, relatou.

O caminhoneiro não esconde que pensou no pior. “Não quero nem lembrar. Era água por todo o lugar”, comentou.

SUSTENTO DA FAMÍLIA

Além do baú, João Carlos disse que perdeu seu Iveco, que foi resgatado somente na rua 9 de Julho. “Acredito que deu perda total. Ele está segurado e espero que eu seja ressarcido”, comentou, salientando que o veículo é para trabalho e consequentemente, sustento da família. “Espero que eu possa ter um novo caminhão”, comentou.

Quanto ao baú que ganhou, ele não escondeu sua felicidade, elogiando a atitude da 4 Truck. “Existem pessoas de bom coração e só tenho a agradecer a Deus. É um presente de Natal e agradeço também a esta empresa por um gesto tão carinhoso e comovente”, finalizou.

