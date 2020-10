Com ajuda da USP São Carlos, LATAM cria tecnologia própria para limpeza de aeronaves com luz ultravioleta

Robô autônomo realizando processo de limpeza com luz ultravioleta (UV) no interior da aeronave LATAM - Crédito: Divulgação

A LATAM Airlines Brasil é a primeira companhia da América Latina a desenvolver “in company” um robô autônomo para a limpeza das aeronaves com luz ultravioleta (UV) - método que, combinado com os demais procedimentos de higienização, elimina até 99,9% dos vírus e bactérias a bordo. O protótipo do robô foi 100% criado pela LATAM e os testes finais e ensaios de eficácia foram realizados no Centro de Manutenção (MRO) da companhia, em São Carlos.

A LATAM decidiu desenvolver a tecnologia no início de junho, após a conclusão de estudos internacionais sobre a aplicação de Luz Ultravioleta tipo C (UV-C) na higienização de ambientes. Com a expertise dos engenheiros da própria companhia, começou a construir uma solução customizável para a sua realidade, com custo menor e o mesmo nível de eficácia dos equipamentos disponíveis no mercado.

Para o processo de criação do novo equipamento, a LATAM contou ainda com todo o suporte e parceria do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), que, na pessoa do Coordenador do Grupo de Óptica, Prof. Vanderlei Bagnato, chefiou uma equipe de especialistas em microbiologia do Centro de Biofotônica do Instituto, que comprovaram a eficácia do equipamento e fizeram recomendações de segurança por meio de ensaios no interior de uma das aeronaves da empresa. Além disso, a LATAM buscou uma tecnologia que operasse de forma autônoma para proteger os funcionários da exposição à luz UV-C durante a sua operação.

“Este projeto revela a capacidade de inovação de todo o Grupo LATAM e o quanto nos desafiamos para avançarmos em todos os nossos processos. Trata-se de mais uma medida de segurança que adicionamos à jornada de viagem do nosso cliente, que, desde o check-in no aeroporto de origem até o desembarque no destino, tem a certeza de que foi atendido por uma companhia que cumpre os protocolos de higiene mais rígidos para assegurar uma viagem com cuidado e segurança”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines.

“Em meio a pandemia de COVID-19, estamos alcançando um novo patamar de higiene nas viagens aéreas com um projeto inovador e pioneiro na América Latina. Desenvolvemos 100% do equipamento em casa e ficamos muito contentes de ter parceiros que acreditam no nosso trabalho para aumentar ainda mais a segurança dos passageiros”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Airlines Brasil.

"Para a USP, é importante colaborar com a LATAM, colocando nossos conhecimentos a serviço da Indústria Brasileira e, mais importante, contribuindo para que os passageiros possam ter cada vez mais um ambiente seguro para seu transporte. Os laboratórios da USP São Carlos mapearam todo processo de descontaminação, permitindo a LATAM vir com um sistema seguro e eficiente para uso em suas aeronaves. Combinando o talento de desenvolvimento da LATAM com o conhecimento de descontaminação por luz da USP, tenho certeza que fortalecemos a empresa e contribuímos com nossa sociedade." afirma Prof. Vanderlei Bagnato, coordenador do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Como funciona o robô autônomo da LATAM

O robô irá atuar nas aeronaves de forma totalmente autônoma, permanecendo a bordo entre 17 e 35 minutos (dependendo do tamanho da aeronave), para que as superfícies sejam expostas à luz ultravioleta tipo C. O procedimento será realizado inicialmente durante o pernoite das aeronaves no aeroporto de São Paulo/Guarulhos. Para os próximos meses, a expectativa é de que o equipamento seja utilizado em outras localidades.

Todos os demais processos de higienização interna das aeronaves serão mantidos normalmente, incluindo a limpeza manual dos pontos de contato frequentes do passageiro (maçanetas, vasos sanitários, apoios de braços, cintos, telas, interruptores de luz e chamada, bolsões dos assentos, janelas e bandejas) em todas as fases do voo, e sanitização proativa de toda a cabine com o uso de desinfetante de quaternário de amônio, álcool 70% e outros materiais indicados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e órgãos internacionais.

As outras medidas sanitárias já adotadas pela LATAM

O robô autônomo com luz UV da LATAM soma-se às demais medidas de segurança, higienização e distanciamento já adotadas pela companhia e recomendadas pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) e OMS (Organização Mundial de Saúde) para combater a disseminação do Coronavírus. Veja abaixo e neste vídeo os detalhes destas medidas:

Nos aeroportos: Filas transversais, alternadas e espaçadas nos balcões dos aeroportos, distribuição de álcool gel, obrigatoriedade do uso de máscaras, desinfecção profunda de todas as áreas;

Em junho, a LATAM também implementou o atendimento remoto no check-in, que garante uma interação entre funcionários e passageiros totalmente sem contato físico, por meio de videoconferência. O serviço está disponível em quatro aeroportos no Brasil (Santos Dumont, Congonhas, Vitória e Florianópolis) e será expandido em breve para outras cidades.

A bordo: Desinfecção completa da aeronave, novos protocolos de atendimento para menor interação física com passageiros, além de renovação do ar a cada 3 minutos com a presença dos filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que removem 99,97% das partículas, vírus e bactérias, e garantem um ar limpo a bordo. Toda a frota da LATAM conta com esse filtro. Veja aqui mais detalhes sobre os filtro HEPA.

