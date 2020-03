Com ações, UFSCar procurará ajudar a sociedade a vencer o COVID-19

Crédito: Divulgação

A pandemia do Conoravírus é motivo de preocupação em todo o mundo e faz com que países adotem medidas sanitárias que atingem a sociedade para que o vírus COVID-19 não se propague.

No Brasil, a infecção fez com que todos os segmentos sociais fossem atingidos para procurar preservar a integridade física de toda a população.

Desta forma, no início da noite de segunda-feira, 16, a reitora da UFSCar, professora doutora Wanda Woffmann emitiu uma nota oficial sobre a universidade, afirmando que a instituição tem suas responsabilidades neste momento, no ano em que completa 50 anos de existência. “A UFSCar deve, neste momento, assumir sua responsabilidade de melhorar a saúde da população, e ajudar a sociedade a vencer o COVID-19 e com todo cuidado e proteção da sua comunidade”, disse na nota, que é transcrita abaixo em sua íntegra:

“ Dificuldades podem ser encaradas com desânimo e tristeza. Mas também é possível encarar dificuldades como oportunidades para crescimento. E é exatamente assim que gostaria que a UFSCar encarasse as dificuldades relativas ao COVID-19.

A UFSCar foi sonhada, por nossos pioneiros há 50 anos, como uma Universidade diferente, inovadora, que intervém na sociedade para melhorar a vida das pessoas. A sociedade precisa da UFSCar neste momento. Assim como já vem fazendo por meio do Hospital Universitário, Unidade Saúde Escola, e através dos profissionais da saúde que formamos, a UFSCar deve, neste momento, assumir sua responsabilidade de melhorar a saúde da população, e ajudar a sociedade a vencer o COVID-19 e com todo cuidado e proteção da sua comunidade.

Precisaremos, primeiramente, ser criativos e inovadores para ajustar nosso modo de trabalhar, estudar, avançar e difundir o conhecimento. Estamos pedindo para que cada unidade da UFSCar faça um replanejamento de suas atividades, buscando minimizar riscos à saúde, e mantendo as atividades essenciais para que a UFSCar continue apoiando o esforço de mobilização da sociedade.

Não vamos "paralisar" nossas atividades; vamos continuar trabalhando, mas de modo diferente: cumprindo nossa missão, e ao mesmo tempo preservando nossa saúde e a saúde dos que vivem ao nosso entorno. A comunidade interna e externa ficará orgulhosa ao perceber que, apesar das dificuldades, não deixamos de cumprir nossa missão. Aulas e outras atividades presenciais com grande número de pessoas estarão suspensas até que a situação de risco seja alterada.

No que for possível, o trabalho deverá ser realizado de modo a minimizar o contato presencial entre as pessoas. E nas circunstâncias em que o contato presencial for necessário, temos que ajustar nossa cultura de socialização: os cumprimentos devem ser diferentes, a distância ao falar deve ser diferente; além do respeito às demais orientações vastamente divulgadas pelas autoridades de saúde. Levem a sério estas orientações. Ajustem o comportamento social no ambiente de trabalho e fora dele. Este é um ato de amor.

Além disso, convido toda a comunidade acadêmica para concentrar esforços em ajudar a sociedade a vencer o COVID-19. Através de nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, precisamos ensinar, dar exemplo, influenciar e intervir na sociedade para melhorar a vida das pessoas.

A UFSCar vem transformando vidas há 50 anos, e através disto, vem transformando a sociedade. Estou certa de que, neste momento, não será diferente: A UFSCar ajudará a sociedade a vencer o COVID-19.

Profa. Dra. Wanda Hoffmann

Reitora da UFSCar

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também