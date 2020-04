Com a frase #FIQUEEMCASA, amigos virtuais entregam kits de Páscoa

Crédito: Divulgação

O grupo de Amigos Virtuais-Ações Reais fizeram neste sábado a entrega de mais de 230 Kits de Páscoa para crianças carentes que moram em uma ocupação no Antenor Garcia, para crianças da ONG Estrela da Manhã e também para os coletores de lixo urbano de São Carlos.

A ação social foi realizada em época de pandemia do novo coronavírus e para evitar a aglomeração recomendada pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS), os multiplicadores do bem tiveram uma iniciativa louvável: com a frase #FIQUEEMCASA, levaram as lembranças para as crianças em suas residências e evitaram que fossem formadas filas que pudessem colocar em risco a integridade física de quem oferecia o kit e de quem recebia.

Os kits foram confeccionados com chocolates e biscoitos através de doações feitas por André Veículos, Belezativa, Bar do Fernando, Portal Pizza, Worktech Informática, Colégio Ratimbum e da Comissão Paixão Sertaneja.

“Foi um dia gratificante poder atender quem precisa e em um momento como o atual nos deixou com sentimento de dever cumprido. Agradecemos todos apoiadores que fizeram este dia ser tão especial”, disse Cassio Migliati.

