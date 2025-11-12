Com 15 cursos no Top 10 nacional, UFSCar figura entre as melhores universidades do país

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) alcançou o 10º lugar entre as melhores universidades brasileiras no Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado em 9 de novembro. A edição de 2025 avaliou 204 instituições públicas e privadas de todo o país. A UFSCar somou 90,82 pontos, de um máximo de 100, e segue entre as mais bem colocadas do ensino superior brasileiro.

A universidade manteve o 8º lugar em Ensino e subiu nos demais indicadores: 8º em Pesquisa, 37º em Mercado, 20º em Internacionalização e 30º em Inovação, obtendo pontuação máxima no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC).

15 cursos entre os melhores do país

A UFSCar teve 15 cursos classificados entre os 10 melhores de suas áreas no RUF:

Engenharia de Produção (2º)

Engenharia Química (6º)

Agronomia (6º)

Química (6º)

Física (7º)

Fisioterapia (7º)

Matemática (7º)

Engenharia Elétrica (7º)

Biologia (8º)

Engenharia Ambiental (8º)

Engenharia Civil (9º)

Engenharia Mecânica (9º)

Computação (9º)

Filosofia (9º)

Pedagogia (9º)

Os critérios de avaliação incluíram qualidade de ensino, desempenho de concluintes, estrutura docente, pós-graduação, mercado de trabalho e pesquisa.

Reconhecimento institucional

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais da UFSCar, Rogerio Fortunato Junior, ressaltou que a colocação reflete o papel da universidade no cenário nacional:

“A UFSCar é uma universidade grande, reconhecida pela qualidade acadêmica e relevância de suas pesquisas. Estar entre as melhores do país mostra nossa força em áreas como Engenharia, Ciências Exatas, Biológicas e Educação, além da alta produtividade em pesquisa e atuação social por meio da extensão”, afirmou.

Fundada em 1968, a UFSCar foi a primeira instituição federal de ensino superior instalada no interior de São Paulo. Atualmente, conta com quatro campi — São Carlos (sede), Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino (em Buri) — e prepara a implantação do quinto campus em São José do Rio Preto (SP).

Desempenho internacional

Além do avanço no RUF, a UFSCar também se destacou no cenário internacional:

No Times Higher Education World University Rankings 2026, manteve a 11ª posição entre as universidades brasileiras, alcançando seu melhor desempenho histórico desde 2016, com evolução em todos os cinco indicadores: ensino, ambiente e qualidade de pesquisa, relação com a indústria e perspectiva internacional.

No QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026, publicado em 1º de outubro, a universidade figura na 30ª colocação regional e entre as 1000–1200 melhores instituições do mundo.

Para Nadine Ramos, chefe do Departamento de Informações Institucionais (DeInfo), os resultados refletem o trabalho conjunto da comunidade acadêmica:

“Esses avanços reforçam o compromisso contínuo da UFSCar com a excelência acadêmica, a produção científica de impacto e a inserção global”, destacou.

Avaliação dos rankings

Segundo Fortunato, embora os rankings sejam instrumentos relevantes de comparação, devem ser analisados com cautela:

“Os indicadores podem não refletir integralmente as realidades e impactos regionais de cada universidade. Além disso, o aumento do número de participantes pode alterar a posição relativa mesmo com melhora na pontuação”, observou.

As séries históricas e dados completos da UFSCar nos rankings RUF, THE e QS podem ser consultadas na página da Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI).

