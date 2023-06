Colombianos visitam centros de pesquisa da Embrapa em São Carlos

Delegação colombiana durante visita ao confinamento de animais - Crédito: Gisele Rosso

Um grupo de colombianos visitou os centros de pesquisa da Embrapa em São Carlos nesta quarta-feira, 7. Os estudantes da Universidade de Santo Tomás, na Colômbia, do curso de Administração de Empresas Agrícolas, estão no Brasil desde o dia 5 de junho e permanecem até o dia 11 de junho.

O Consulado Brasileiro na Colômbia articulou a visita com a Embrapa. De acordo com o cônsul Jorge Villegas, que mora em Bucaramanga, cidade colombiana, o foco do trabalho do órgão é a integração dos dois países, principalmente nas áreas da educação superior. Há alguns anos, tem promovido as Universidades e Centros de Pesquisa brasileiros junto ao governo e à comunidade acadêmica colombiana.

Os 23 universitários, um professor e o cônsul conheceram os sistemas integrados de produção com gado de corte e leite, a ordenha robotizada e o confinamento animal na Fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste. O chefe de Transferência de Tecnologia, André Novo, apresentou o programa Balde Cheio, que também atende propriedades na Colômbia, e o aplicativo Roda da Reprodução. No ranking, o segundo país que mais usa essa tecnologia é a Colômbia.

Na Embrapa Instrumentação, eles visitaram o Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre), Laboratório Nacional de Agro-Fotônica (Lanaf) e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA).

Para Villegas, o Brasil é uma referência agrícola no mundo e os colombianos conhecem a importância da Embrapa no desenvolvimento agropecuário do país. Por isso, ele acredita que, com essa experiência, os estudantes têm a oportunidade de ver novas possibilidades para o futuro profissional.

É a segunda comitiva ao Brasil neste ano. Anualmente, o consulado tem trazido em torno de três grupos de visitantes com interesses diversos. Além da troca de conhecimentos, existe a expectativa de acordos de cooperação para estágios profissionais com a Embrapa.

Leia Também