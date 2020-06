Coletivo Afronte critica Justiça por impedir manifestação na baixada do Mercado Municipal

Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 8, o São Carlos Agora recebeu uma nota oficial do Coletivo de Juventude Anti-Fascista e Anti-Racista Afronte São Carlos onde tece críticas contra a Justiça por ter impedido uma manifestação que, segundo eles, seria pacífica e marcada para a manhã de domingo, 7, com concentração na praça do Mercado Municipal.

A força-tarefa composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação de São Carlos realizou uma operação e impediu que o movimento ocorresse. A proibição obedeceu a uma determinação judicial da Vara da Fazenda Pública de São Carlos em vista da pandemia da Covid-19, já que é proibida aglomeração com o intuito de não disseminar o novo coronavírus.

Como forma de protesto, o Afronte São Carlos pendurou uma faixa no pontilhão localizado na Avenida Trabalhador São-carlense com a Avenida São Carlos com dizeres Vidas Negras Importam e Governo Genocida em “defesa pelos direitos democráticos e em defesa das vidas acima dos lucros”.

O MANIFESTO

Abaixo, a íntegra do manifesto

"Ontem (domingo) fomos impedidos de exercer nosso direito à manifestação por uma liminar autoritária e incoerente!

Liminar essa que, condena uma manifestação pacífica e planejada para a segurança de todos os envolvidos, mas não condena a reabertura do comércio em São Carlos em meio a uma pandemia que já tirou mais de 30 mil vidas só no nosso país!

Não condena a precarização da saúde pública, a situação de vulnerabilidade de milhares de famílias que dependem de um auxílio emergencial ordinário que muitas vezes nem chega! Não condena o presidente da nação, que trata a crise sanitária mundial de forma negligente e genocida! Não condena o sistema racista que vivemos em que mais de 75% das vítimas de homicídios são pretas! A nossa luta não acaba aqui, que o nosso grito seja maior do que o daqueles que querem nos calar!

Por Marielle, Anderson, Ágatha, João Pedro, Miguel, George Floyd e por tantos outros que foram assassinados por esse sistema que destrói tudo a sua volta!

Através desta faixa, mostramos que iremos seguir firmes, pois só a luta muda a vida! "

Att, Afronte! São Carlos”

