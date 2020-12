Coca-Cola cancela caravana de Natal em São Carlos

Caravana foi oficialmente cancelada em São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Após o Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal indeferir o pedido da Andina Ribeirão Preto para a realização da Caravana de Natal da Coca-Cola, a empresa decidiu cancelar o evento que aconteceria no próximo domingo (13), em São Carlos.

"A Andina Ribeirão Preto compreende o posicionamento da Prefeitura Municipal neste momento delicado de pandemia e em respeito ao decreto municipal a Caravana de Natal na cidade de São Carlos está cancelada. A empresa reforça seu compromisso e preocupação com a segurança da população", diz a nota enviada ao São Carlos Agora.

A Coca-Cola havia decidido que por causa da pandemia as datas, as cidades e os trajetos dos caminhões não seriam divulgados previamente para incentivar as pessoas a acompanharem o espetáculo de suas casas.

LIMINAR- A Prefeitura Municipal informou que apenas seguiu uma decisão da Vara da Fazenda Pública que obriga o município de São Carlos a se abster de realizar passeatas, carreatas , manifestações ou qualquer outro comportamento indevido que implique em aglomeração de pessoas, enquanto estiverem em contrariedade às recomendações técnicas do Plano São Paulo de combate ao Coronavírus. A multa é de R$ 5 mil para o organizador do evento, independentemente da responsabilização criminal.

