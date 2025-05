Cobras e escorpiões são vistos com frequência na pracinha do Jardim das Torres

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moradores do Jardim das Torres, na rua Dr. Antônio Stella Moruzzi, estão preocupados com o aumento na aparição de cobras e escorpiões na pracinha do bairro. A situação tem gerado apreensão, principalmente entre famílias que frequentam o local para lazer e atividades ao ar livre.

Relatos apontam que os animais vêm sendo vistos com frequência nos últimos dias, o que levanta questões sobre o controle de pragas e a necessidade de cuidados por parte das autoridades competentes. A população local destaca o temor de acidentes envolvendo crianças e animais domésticos, que costumam brincar e passear pela região.

Prevenção e Cuidados

Especialistas recomendam que os moradores redobrem os cuidados com terrenos baldios, lixo acumulado e entulhos, que são ambientes propícios para a proliferação desses animais. Manter a grama aparada, evitar acúmulo de materiais que possam servir de abrigo e notificar a Vigilância Sanitária são ações fundamentais para prevenir riscos.

A comunidade segue alerta e espera por medidas rápidas para garantir a segurança dos frequentadores da pracinha e das residências ao redor.

Leia Também