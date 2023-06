Cobra é encontrada no Jardim Hikare

Cobras foram encontradas na rua Dr Alberto Cattani, nas proximidades do numeral 122, no Jardim Hikare.

Segundo moradores, é a terceira cobra que aparece em menos de um mês. Disseram que existem terrenos com mato alto, sem manutenção, favorencedo entradas dos bichos nas residências.

Fiscalização orienta sobre a limpeza de terrenos particulares em São Carlos

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano está intensificando as fiscalizações em terrenos com mato alto

Para Penela, o apoio da população por meio de denúncias é fundamental. Ele solicita aos moradores que informem à Ouvidoria Geral do Município (OGM) a existência de terrenos com mato alto ou com resíduos sólidos. “Essa limpeza melhora a qualidade de vida, embelezamento e o repeito ao meio ambiente, já que uma das preocupações nesta época do ano são os focos de Dengue”.

A partir da notificação gerada pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o proprietário do terreno tem sete dias para realizar a limpeza, caso isso não aconteça, o mesmo será multado e o município poderá realizar o serviço e enviar a conta para o dono da área. O telefone da Ouvidoria para denúncias de terrenos com mato alto ou com resíduos sólidos é o 3362-1080 e o e-mail ouvidoria@saocarlos.sp.gov.br.

