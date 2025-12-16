(16) 99963-6036
terça, 16 de dezembro de 2025
Cidade

Cobra é encontrada em terreno no Jardim Tangará

16 Dez 2025 - 16h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cobra é encontrada em terreno no Jardim Tangará -

Moradores do Jardim Tangará, estão preocupados com a situação de um terreno localizado na rua Arnaldo Solci, onde uma cobra foi encontrada nos últimos dias. O local está tomado por entulhos, lixo e vegetação, o que tem favorecido o aparecimento de animais peçonhentos e outros bichos próximos às residências.

Segundo relatos de moradores, o terreno abandonado tem se tornado um ambiente propício para cobras, ratos e insetos, gerando medo principalmente entre famílias com crianças e idosos. A presença do animal causou susto e aumentou a sensação de insegurança na vizinhança.

“Esse terreno está cheio de entulho há muito tempo. A gente já vinha reclamando por causa de ratos e agora apareceu cobra. É muito perigoso”, relatou um morador da rua.

A população pede que os órgãos competentes realizem uma vistoria e providenciem a retirada dos entulhos, além de ações para evitar que o problema continue se repetindo.

 

Leia Também

Ambulância emprestada quebra na UPA e Bombeiros ficam sem Unidade de Resgate
Cidade16h54 - 16 Dez 2025

Ambulância emprestada quebra na UPA e Bombeiros ficam sem Unidade de Resgate

UFSCar e parceiros realizam replantio de 140 mudas em três áreas de São Carlos
Cidade15h52 - 16 Dez 2025

UFSCar e parceiros realizam replantio de 140 mudas em três áreas de São Carlos

Mutirão nacional do SUS garante 580 atendimentos no HU-UFSCar
Cidade15h48 - 16 Dez 2025

Mutirão nacional do SUS garante 580 atendimentos no HU-UFSCar

Enfermeiros da Santa Casa passam por capacitação em atendimento de parada cardiorrespiratória
Cidade13h21 - 16 Dez 2025

Enfermeiros da Santa Casa passam por capacitação em atendimento de parada cardiorrespiratória

SAAE interdita trecho da Rua Miguel João para ligação de água nesta quarta-feira
Cidade10h22 - 16 Dez 2025

SAAE interdita trecho da Rua Miguel João para ligação de água nesta quarta-feira

Últimas Notícias