Cobra é encontrada em terreno no Jardim Tangará

Moradores do Jardim Tangará, estão preocupados com a situação de um terreno localizado na rua Arnaldo Solci, onde uma cobra foi encontrada nos últimos dias. O local está tomado por entulhos, lixo e vegetação, o que tem favorecido o aparecimento de animais peçonhentos e outros bichos próximos às residências.

Segundo relatos de moradores, o terreno abandonado tem se tornado um ambiente propício para cobras, ratos e insetos, gerando medo principalmente entre famílias com crianças e idosos. A presença do animal causou susto e aumentou a sensação de insegurança na vizinhança.

“Esse terreno está cheio de entulho há muito tempo. A gente já vinha reclamando por causa de ratos e agora apareceu cobra. É muito perigoso”, relatou um morador da rua.

A população pede que os órgãos competentes realizem uma vistoria e providenciem a retirada dos entulhos, além de ações para evitar que o problema continue se repetindo.

