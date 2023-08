Cobertura vacinal da Influenza permanece baixa

Crédito: Divulgação

Mesmo após a prorrogação da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), o município permanece distante da meta de cobertura que é de 90%.

Segundo dados do Departamento de Vigilância em Saúde até o momento foram aplicadas 73.062 doses contra a influenza em São Carlos, o que corresponde a uma cobertura de 52,54% dos grupos prioritários, sendo que as gestantes atingiram 46,78%, os idosos 55,98%, as puérperas 50,72%, os trabalhadores na saúde contabilizam 65,47%, os professores 59,42% e as crianças somente 34,82%. A população alvo é de 101.723 pessoas.

Estão habilitadas a se imunizar as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, que deverão levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação a uma das unidades de saúde para se vacinar.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, ainda dá tempo de procurar as unidades para fazer a imunização. “A Campanha vai até 31 de agosto e a vacina é segura e eficaz. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, o imunizante pode prevenir complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de minimizar sintomas que podem ser confundidos com os da COVID-19. A vacina Influenza protege contra os três tipos de vírus da gripe mais prevalentes. Sua composição é alterada anualmente, devido à alta taxa de mutação do vírus, portanto quem recebeu a dose o ano passado não continua protegido, sendo necessário se imunizar novamente”, ressalta a diretora.

O município disponibiliza a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30.

