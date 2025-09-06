Clube de Leitura da BCo da UFSCar retorna no dia 23

UFSCar -

O Clube de Leitura da Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) está de volta. No dia 23 de setembro, às 19h30 na Starteca (Piso 2 da BCo), o Clube irá mergulhar na história de "Se deus me chamar não vou", da autora Mariana Salomão Carrara.

A obra conta a história de Maria Carmem, uma menina de 11 anos, que se sente solitária e deslocada do mundo dos adultos e colegas. Narrado em forma de diário, o livro mostra as reflexões de Maria Carmem sobre temas como vida, morte, amor e a dificuldade de entender o mundo ao seu redor, tudo a partir da sua perspectiva única e bem-humorada, enquanto ela trabalha na loja de artigos para idosos dos seus pais.

Não é necessário inscrição, apenas chegue com o livro lido com o intuito de compartilhar sua experiência de leitura.

O link para o livro e mais informações no site da BCo: www.bco.ufscar.br. Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail acaocultural.bco@ufscar.br

