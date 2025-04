Clima esquenta na câmara durante debate sobre reajuste dos servidores municipais

Compartilhar no facebook

A sessão na Câmara Municipal de São Carlos está sendo marcada por tensão nesta terça-feira (1º), quando servidores municipais lotaram o plenário para protestar contra o projeto de reajuste salarial enviado pelo prefeito Netto Donato.





Durante a fala do vereador Leandro Guerreiro, parte dos manifestantes virou de costas em sinal de protesto, o que gerou bate-boca acalorado. A situação se agravou quando alguns servidores se exaltaram, levando a Guarda Municipal a intervir e formar um cordão de isolamento entre os trabalhadores e os parlamentares.

Os servidores rejeitam as propostas apresentadas pelo Executivo e cobram melhores condições salariais. A sessão, que começou no período da tarde, segue com previsão de se estender pela noite, enquanto os vereadores discutem o projeto.

