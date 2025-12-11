Clima é destaque em audiência do Plano Diretor

A Prefeitura de São Carlos avançou mais uma etapa na revisão do Plano Diretor ao realizar, na noite de quarta-feira (10/12), uma audiência pública dedicada exclusivamente ao debate sobre meio ambiente e mudanças climáticas. O encontro, sediado na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (Aeasc), reforçou o tema climático como pilar essencial para o planejamento urbano do município nos próximos anos.

A especialista convidada, Paula Martins Escudeiro — profissional com formação multidisciplinar em Geografia, Administração e Marketing, e pós-graduação em áreas como Geologia, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos e Transição Energética — apresentou experiências de cidades que já adotam políticas robustas de adaptação climática, como Santos e Campinas. Ela também destacou a Política Estadual de Mudança Climática, criada em 2008 e regulamentada em 2024, ressaltando que a adaptação depende tanto de políticas públicas quanto da ação coletiva da sociedade.

“Pequenas ações geram grandes impactos ambientais quando repetidas por milhares de pessoas. Além das políticas públicas, precisamos de novos processos de conscientização”, afirmou Paula. A especialista explicou como os planos de ação climática auxiliam no mapeamento de riscos, na identificação de áreas vulneráveis e na formulação de medidas de adaptação, apoiados por tecnologias de geoprocessamento. Ao citar Santos, detalhou eixos temáticos como arquitetura urbana sustentável, redução da vulnerabilidade social, soluções baseadas na natureza e gestão de saneamento.

Paula também apresentou plataformas como o Adapta Brasil e o Índice de Vulnerabilidade Climática, que analisam riscos e a capacidade de adaptação dos municípios com base em fatores como emissões de gases de efeito estufa, segurança hídrica, saúde, queimadas, inundações e deslizamentos. “A água é essencial. Quando falta água em uma cidade, tudo para — o mesmo ocorre com a energia elétrica, que no Brasil depende majoritariamente das hidrelétricas”, observou, compartilhando experiências pessoais com alagamentos.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, classificou a audiência como extremamente produtiva. “A palestra trouxe referências importantes que podem inspirar São Carlos. Já sentimos de forma intensa os efeitos das mudanças climáticas. Nossa topografia, a ocupação próxima a córregos e a grande presença de água na área urbana aumentam o risco de transbordamentos, além dos períodos de seca, incêndios e doenças relacionadas ao clima”, destacou.

O encontro contou ainda com apresentações técnicas do engenheiro Eduardo Casado (SAAE), que abordou temas como água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Júnior Zanquim, que tratou de soluções baseadas na natureza e estratégias de adaptação. Moradores também participaram com sugestões e apontamentos, reforçando o caráter participativo do processo.

Próxima audiência

O ciclo de audiências agora segue para os distritos. A próxima reunião ocorrerá em Santa Eudóxia, no dia 17 de dezembro, às 18h, no salão da Igreja São Sebastião. O encontro discutirá a ampliação do perímetro urbano e a possível criação de uma zona de chácaras de recreio próxima ao rio Quilombo.

“Vamos apresentar à população a proposta de expansão urbana e decretar uma área de interesse ambiental próxima ao núcleo urbano, garantindo qualidade de vida. Convidamos todos os moradores de Santa Eudóxia para participar”, concluiu Muller.

Leia Também