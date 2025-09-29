Clientes da CPFL Paulista terão conta de energia em novo modelo a partir de 1º de outubro

Buscando deixar o descritivo do consumo mais organizado, foi utilizado um esquema de cores para cada tipo de campo. O texto em azul terá informações sobre datas de leitura e o código da instalação do imóvel. Em verde, o cliente terá informações financeiras como valor e data de vencimento, bem como o código para pagamento por PIX no canto inferior esquerdo, e, em laranja, todos os avisos importantes.

Além disso, a mudança atende a uma determinação da Secretaria da Fazenda do Estado, que estabeleceu um novo formato de emissão da Nota Fiscal (NF3e) por parte das distribuidoras de energia. A medida resultou na inclusão de um segundo QR Code na parte central da conta, que remete à NF para o cliente.

"Vamos entregar uma conta ainda mais transparente, para que o cliente identifique a informação que ele busca e entenda cada campo. Isso foi resultado de testes que realizamos junto aos clientes em alguns locais de atendimento, buscando uma forma mais fácil de organizar os dados", explica Gustavo Uemura, diretor Comercial do Grupo CPFL Energia. Uemura destaca, ainda, que as mudanças envolvem apenas o aspecto visual da conta, além da inclusão dos dados fiscais acessíveis pelo novo QR Code. Não haverá qualquer outra alteração em itens comerciais, como tarifa e data de vencimento. Além disso, a forma como a conta chega aos clientes permanecerá a mesma. "Inclusive, os clientes que optaram pela conta digital, o meio mais prático, fácil e sustentável, também terão a mudança no modelo. O cliente que preferir receber a conta digital diretamente no seu e-mail pode fazer a solicitação, de maneira fácil e descomplicada, pelo aplicativo CPFL Energia", completa Uemura. O novo modelo pode ser visualizado no site: https://cpfl.com.br/novaconta . Em caso de dúvidas, os clientes podem acessar os canais digitais de atendimento da CPFL Paulista, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana: site www.cpfl.com.br , aplicativoCPFLEnergia, WhatsApp (19) 99908-8888, SMS 27351 e call center 0800 010 1010 (ligação gratuita). Assessoria de imprensa CPFL

Os mais de 5 milhões de clientes da CPFL Paulista em 234 municípios de São Paulo passarão a ter suas contas de energia em um diferente modelo visual a partir de 1º de outubro. Mais moderno, didático e com informações organizadas e destacadas por cores, o novo layout é resultado de uma série de interações com clientes da empresa, visando melhorias no entendimento da fatura.