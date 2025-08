Cliente fica trancada por 40 minutos dentro de banco em São Carlos e passa mal: "Fiquei desesperada"

Compartilhar no facebook

Crédito: reprodução

Uma mulher de 61 anos passou por momentos de desespero na tarde deste domingo (3) ao ficar presa dentro de uma agência do Banco Mercantil, em São Carlos. A cliente, Sandra Aparecida Peruzzi, que sofre de problemas cardíacos e hipertensão, ficou cerca de 40 minutos tentando sair do local após a porta automática fechar subitamente.

Segundo relato da vítima, ela havia entrado na agência para tirar um extrato quando a porta de entrada se fechou e não voltou a abrir. "Tem dois botões dentro da entrada do banco. Lá, caso haja algum problema com a porta, aperta. Eu fiquei meia hora apertando aqueles botões. E nada de abrir", disse Sandra.

Sem conseguir contato com funcionários e sem um telefone disponível dentro da agência, a filha da cliente — que estava do lado de fora — acionou a polícia e tentou ajuda com um ex-funcionário da agência. "Ele não quis passar o telefone de ninguém. E eu fiquei lá, apertando o botão. Fiquei desesperada", afirmou.

Sandra conta que, além da tensão, passou mal dentro da agência. “Eu sou cardíaca, passei mal dentro da agência, lá dentro. Minha pressão subiu. Isso não pode acontecer. Não tem um telefone lá para pedir socorro, não tem um guarda, não tem ninguém”, desabafou.

Ainda de acordo com ela, após cerca de 40 minutos, a porta foi parcialmente aberta, permitindo sua saída. “A porta levantou menos da metade, onde consegui sair. Mas e se fosse uma pessoa com problema mais grave de coração?”, questiona.

Sandra foi orientada pela polícia a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

A reportagem aguarda posicionamento do Banco Mercantil sobre o caso.

