Cliente de São Carlos ganha R$ 100 mil no 3º sorteio do Aniversário Premiado Jaú Serve

O terceiro sorteio da promoção Aniversário Premiado da rede Jaú Serve já tem vencedor. O prêmio de R$ 100 mil em crédito saiu para Carlos, cliente da loja 18 – Jaú Serve Cidade Jardim, em São Carlos.

O sorteio foi realizado por meio da Loteria Federal, no concurso 6027, ocorrido em 17 de dezembro de 2025, com o bilhete contemplado da série 195 e número 54198. A promoção teve período de participação entre 30 de setembro e 14 de dezembro de 2025.

A campanha tem como objetivo valorizar os clientes da rede e comemorar o aniversário do Jaú Serve, distribuindo prêmios ao longo do período promocional.

Mais informações sobre a promoção, critérios de participação e demais sorteios estão disponíveis no site oficial: www.jauserve.com.br/promocao.

