Claudete da Silva recebe o veículo da campanha “Natal Premiado ACISC 2019”

A Diretoria da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) entregou na manhã desta sexta-feira, 10, mais um dos prêmios sorteados na Campanha “Natal Premiado ACISC 2019”, que foi realizada entre os dias 18 de novembro e 26 de dezembro do ano passado.

Claudete da Silva recebeu das mãos do presidente José Fernando Domingues, o Zelão, as chaves do veículo Gol zero-quilômetro. “Cadastrei apenas um cupom e a vendedora da loja ‘A Principal Ótica’ insistiu muito para que eu preenchesse, só faltou implorar!”, relatou a ganhadora.

Sobre a alegria de ter sido sorteada, Claudete relatou que foi algo inexplicável. “Não sei se vocês já tiveram borboletas no estômago... É uma sensação maravilhosa, até porque achei que nem iria conseguir”, contou.

Ela contou o que fará com o veículo. “Vou ficar com o carro, mas darei de presente de aniversário para a minha filha. Ela vai começar um ano cheio de alegria”, afirmou.

O empresário Luiz Tadeu Nicolete, sócio proprietário d’A Principal Ótica, falou da felicidade de participar de mais uma promoção ACISC. “A gente fica muito feliz em poder prestigiar as campanhas da ACISC, que gera mais vendas e incentiva o consumidor a comprar. As compras nesse final de ano deram uma alavancada e não podemos reclamar. Vamos estar sempre participando dessas promoções, com certeza, e no que pudermos ajudar estamos à disposição”, contou.

Zelão também falou da alegria de entregar mais um prêmio ao consumidor das campanhas ACISC. “É muito bacana a gente ter realizado uma campanha como essa, que atingiu todos os objetivos. Por outro lado, é grande a satisfação de ver um consumidor feliz, alegre, sabendo que o carro já tem um destino certo, que será para a filha da senhora Claudete. Poder presenciar a alegria desse consumidor é muito bom. Temos certeza que esse veículo vai ser muito útil para essa família”, comentou.

Além da alegria do consumidor, a campanha “Natal Premiado ACISC 2019” deixou os comerciantes bastante felizes. “Realizamos todas essas campanhas para que o comerciante alavanque suas vendas. É uma campanha muito grande e quem soube usufruir dela, vendeu mais. Uma grande parte do comércio teve as vendas melhoradas, até em função da nossa campanha”, finalizou o presidente da ACISC.

A campanha “Natal Premiado ACISC 2019” sorteou 03 veículos zero-quilômetro (02 HB20 e 01 Gol) e 03 vales-compras de R$ 10 mil cada, totalizando mais de R$ 150 mil em prêmios. Foram gerados 116.715 cupons. A promoção registrou um movimento de mais de R$ 6 milhões na economia da cidade, durante as compras de final de ano.

O sorteio foi realizado no dia 27 de dezembro, aberto para toda a comunidade são-carlense e auditado pela empresa RDL Auditoria.

