Classificação geral do Vestibulinho das Etecs será divulgada nesta quinta-feira

A classificação geral do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 será divulgada nesta quinta-feira (15), a partir das 15 horas. A consulta poderá ser feita pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou diretamente na Etec ou Extensão onde o candidato pretende estudar. A verificação das listas é de responsabilidade do candidato, e as unidades não prestam informações por telefone.

A divulgação contempla a classificação de todos os candidatos aprovados. Os inscritos na condição de treineiros terão lista específica, sem convocação para matrícula.

A primeira chamada para matrícula tem início na sexta-feira (16) para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os candidatos convocados receberão e-mail e SMS com orientações para o envio da documentação. O período de matrícula será nos dias 19 e 20 de janeiro. O resultado da análise dos documentos será informado por e-mail no dia 22 de janeiro, até as 12 horas. Caso seja necessária alguma correção, o prazo para recurso será o próprio dia 22.

Para os cursos online de Ensino Técnico e Especialização, a convocação será enviada por e-mail no dia 19 de janeiro. A matrícula virtual ocorrerá nos dias 19 e 20, conforme as instruções encaminhadas aos candidatos. O resultado da análise da documentação será divulgado no dia 26 de janeiro, até as 12 horas, com possibilidade de correção no mesmo dia.

A matrícula será efetivada pela Etec mediante a apresentação da documentação exigida. No caso dos cursos online, todo o procedimento será realizado por meio de sistema virtual. Entre os documentos obrigatórios estão documento de identidade válido, CPF (caso não conste no RG), foto 3×4 recente e histórico escolar, conforme a modalidade do curso. Candidatos que utilizaram o sistema de pontuação acrescida deverão comprovar que cursaram integralmente a escolaridade em escola pública. A ausência dessa comprovação implica no cancelamento da matrícula e na perda da vaga.

O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido perde o direito à vaga, que será destinada ao próximo classificado. Havendo vagas remanescentes, a segunda chamada para cursos presenciais será divulgada no dia 23 de janeiro, após as 14 horas. A matrícula também poderá ser cancelada caso o aluno não compareça às aulas nos cinco primeiros dias úteis, sem justificativa.

O calendário completo de matrículas, bem como as regras e orientações, pode ser consultado no Manual do Candidato, disponível no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br.

