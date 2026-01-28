(16) 99963-6036
Claro lidera ranking de reclamações no Procon

28 Jan 2026 - 08h46Por Da redação
Claro - Crédito: divulgaçãoClaro - Crédito: divulgação

O Procon de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, encerrou o ano de 2025 com um total de 29.144 atendimentos realizados, consolidando sua atuação na defesa dos direitos do consumidor no município. Do total de demandas, apenas 1.961 resultaram na abertura de processos administrativos, o que representa que 93,3% dos casos foram solucionados ou esclarecidos sem necessidade de procedimento formal.

Entre as empresas mais citadas pelos consumidores, a Claro liderou o ranking, com 244 protocolos registrados. Desse total, 224 foram resolvidos por meio de intermediação, alcançando um índice de solução de 92%.

O levantamento aponta que o setor de Serviços Financeiros concentrou 59% das reclamações, com destaque para casos de fraudes relacionadas a benefícios previdenciários do INSS, principalmente envolvendo descontos indevidos e contratações não reconhecidas pelos consumidores.

Ao longo do ano, o Procon também realizou 943 atos fiscalizatórios, entre ações preventivas, repressivas e de orientação. Além disso, foram registrados 3.364 protocolos por meio da plataforma consumidor.gov.br, ampliando o acesso aos canais digitais de atendimento. Somando atendimentos e fiscalizações, o órgão contabilizou 30.087 atividades em 2025.

Para o diretor do Procon de São Carlos, Tiago Nonato de Souza, os números refletem a eficiência do trabalho desenvolvido pela instituição. “Os dados mostram que o Procon de São Carlos está cada vez mais próximo da população, atuando de forma preventiva e resolutiva. Nosso desafio é continuar ampliando os canais de atendimento e combater práticas abusivas, especialmente no setor financeiro, que concentrou a maior parte das reclamações em 2025”, destacou.

