Cinema movido a energia solar terá exibição gratuita de "Mufasa: O Rei Leão"

Cine Solar - Crédito: Foto: Lucas Rosendo/CineSolar

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que a cidade recebe, na próxima terça-feira (14), a 7ª edição do CineSolar, projeto itinerante que utiliza energia solar para exibição de filmes ao ar livre. A iniciativa é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), com patrocínio do Grupo CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e parceria do município.

A programação será realizada na Casa Criativa e Solidária, localizada na Rua Miguel Petroni, nº 3.220, no Jardim Bandeirantes, com sessões abertas e acessíveis ao público. A primeira exibição está marcada para 18h30, com uma seleção de curtas-metragens. Em seguida, às 19h30, será apresentado o filme “Mufasa: O Rei Leão”. A entrada é gratuita.

Reconhecido como o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do país, o CineSolar também oferece atividades complementares ao público. Entre elas, está a visita ao furgão adaptado que abriga toda a estrutura do projeto, transformado em uma estação móvel voltada à difusão de ciência, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Durante o evento, haverá distribuição gratuita de pipoca aos participantes.

Em caso de chuva, a programação será transferida para o CEMEI Profº Vicente de Paulo Rocha Keppe, localizado na Rua Miguel Fucci, nº 50, na mesma região.

A 7ª edição do CineSolar é realizada pela Brazucah Produções, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

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