Cine São Carlos suspende programação por 30 dias

Atendendo a recomendação do Governo do Estado de São Paulo, a direção do Cine São Carlos informou no início da tarde desta segunda-feira, 16, que irá suspender a programação nos próximos 30 dias, devido a pandemia do Coronavírus.

A partir desta terça-feira, 17, o Cine São Carlos, que possui duas salas na rua Major José Inácio, deixa exibir os filmes previamente programados. A perspectiva é que a programação retorne somente no dia 15 de abril, caso nenhuma nova determinação seja tomada quanto a prevenção quando a infecção.

A meta é no intuito de não propagar o COVID-19, vírus que transmite a doença que tem causado preocupação em todo o território brasileiro.

IGUATEMI

A reportagem do São Carlos Agora entrou em contato com a gerência do Cine Iguatemi para obter as mesmas informações e espera qual a decisão da empresa que possui três salas no shopping local.

