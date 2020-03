Cine Iguatemi suspende exibições de filmes no shopping

Crédito: Divulgação

O Cine Iguatemi divulgou na tarde desta terça-feira, 17, uma nota oficial onde informa que deixa de exibir, temporariamente, as exibições cinematográficas nas três salas que possui no Shopping Iguatemi.

Segundo a empresa, a iniciativa é no sentido de preservar a saúde e bem-estar da população em geral e de todos os colaboradores. Com isso, o Cine mostra empenho em atender as medidas de enfrentamento da propagação do COVID-19 estabelecidas pelos órgãos governamentais.

Além das salas de São Carlos, estão temporariamente suspensas as exibições cinematográficas nos cinemas localizados nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

As medidas são de emergência para que possam minimizar os impactos causados pelo COVID-19 no país.

