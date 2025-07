Cinco anos de intercâmbio - Alunos da FACSETE (MG) estagiam no IFSC/USP

Crédito: divulgação

Entre os dias 14 e 18 de julho - Um intercâmbio de uma semana no IFSC/USP, com um trabalho verdadeiramente intensivo e envolvendo quatro alunos estagiários da Faculdade de Sete Lagoas (FACSETE/MG) em uma frutuosa parceria que já dura há cinco anos com o Instituto.

Segundo o Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, pesquisador do Grupo de Óptica do IFSC/USP e coordenador desta iniciativa, sob a supervisão do Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, o maior ganho é difundir o conhecimento gerado no Instituto junto de outras instituições. “Desde há cinco anos que, anualmente, os estudantes da FACSETE vêm no Instituto com o objetivo de, além de assistirem a aulas específicas, acompanharem processos clínicos e desenvolverem um artigo científico. Nos últimos anos optamos por artigos internacionais e que foram publicados em revistas científicas. Neste estágio, este grupo compôs capítulos para um livro que será lançado entre meados de setembro a outubro. Todo o conteúdo, toda a tecnologia e metodologia para a área da saúde que nós desenvolvemos nos últimos anos são literalmente expostas para os alunos possam difundir isso junto à FACSETE, contribuindo para que essa instituição se torne uma faculdade de ponta no conhecimento e tecnologia no estado de Minas Gerais”, salienta Aquino Junior.

Segundo o pesquisador, tem-se observado nos últimos anos que alguns dos estudantes que realizaram o seu estágio no IFSC/USP partiram para a área acadêmica fazendo mestrado em Minas Gerais, enquanto outros buscaram aprimoramento na parte de laserterapia e terapias conjugadas. “Acho que isso é fruto desta parceria, comprovando que o trabalho entre instituições é fundamental para difundir cada vez mais o conhecimento”, pontua o pesquisador.

Os alunos da FACSETE

Gabriel da Silva Santos (27) cursa o 19º período em Fisioterapia e, para ele, este estágio irá trazer muitas oportunidades para trilhar novos caminhos para após a graduação. “Acho que é um divisor de águas na vida da gente e a expectativa é alta de fazer uma boa escrita científica, de levar resultados também lá para o curso, para os nossos colegas e para a FACSETE. Irá auxiliar a nossa linha de tratamentos que temos na FACSETE, com novos recursos e com inovação”, salienta o aluno.

Beatriz Bernardes Aquino de Sousa Silva (23) cursa Odontologia e está indo para o 10º período. “Ter um conhecimento teórico sobre o laser, termos a oportunidade de vivenciar toda a experiência de poder manusear os equipamentos e observar como é que é o dia a dia na aplicação deles nos pacientes, é algo que não temos na nossa instituição. Estamos tendo a oportunidade de entender um pouco mais, tanto na medicina, na fisioterapia, mas também na odontologia”, observa a aluna.

Eduarda Vasconcelos Barbosa (33) cursa igualmente Odontologia. “Fantástico! Por exemplo, a gente não estuda muito dentro da faculdade sobre as DTM’s, que são as Disfunções Temporomandibulares. E eu, especificamente, gosto muito dessa área e estou fazendo até um curso sobre isso fora da faculdade. E, um dos tipos de tratamento que a gente tem lá é com laserterapia; então, vim para cá com essa intenção de conhecer um pouco mais a teoria e um pouco mais a aplicação prática”, enfatiza Eduarda..

Dauro Schmidt Duarte Júlio (24) cursou já o último período em Fisioterapia e relata que este estágio agrega bastantes coisas que não são usuais em sua instituição. “Bastante conhecimento a respeito da laserterapia, recursos que a gente não tem tanto acesso lá na nossa instituição. Espero aprofundar ainda mais meus conhecimentos nessa parte teórica, justamente para que possa conseguir abrir um leque de informações a respeito do tema e, consequentemente, aprimorar esses novos conhecimentos e aplicar isso daqui em diante para os nossos pacientes”, pontua o aluno.

Para assistir o vídeo com os depoimentos dos alunos da FACSETE, acesse o link:

https://www.youtube.com/watch?v=587zVNOOfu0

(Rui Sintra e Adão Geraldo – jornalistas do IFSC/USP)

