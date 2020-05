Ciesp São Carlos promove reuniões virtuais com Prefeituras da região

“A ideia é conversar com prefeitos ou com secretários das Pastas responsáveis pela retomada nos municípios”, diz Chu - Crédito: Divulgação

A Diretoria do Ciesp São Carlos deu início a uma rodada de reuniões virtuais com as prefeituras da região. Após dois meses de discussões sobre a situação atual e de intensa atuação no plano de retomada, elaborado pela FIESP e pelo CIESP, os diretores entenderam que ampliar a discussão seria uma forma de contribuir com as indústrias das 12 cidades que integram a regional São Carlos e também com retomada da economia.

“A ideia é conversar com prefeitos ou com secretários das Pastas responsáveis pela retomada nos municípios, para compartilhar um pouco de nossa experiência e entender a demanda de cada um”, explica Emerson Chu, diretor titular do CIESP São Carlos.

As primeiras reuniões foram realizadas com as prefeituras de Descalvado, Pirassununga e Porto Ferreira. A Prefeitura de Santa Cruz da Conceição já confirmou agenda para a próxima semana.

“A aceitação tem sido excelente e já conseguimos perceber alguns benefícios; por exemplo, a maioria não conhecia o site que a FIESP criou sobre o coronavírus, e tem muita informação ali, tanto que eles se interessaram bastante. E já tivemos até algumas demandas, nos prontificamos a verificar as possibilidades de atender”, afirma Chu.

A Diretoria tem se empenhado para auxiliar cada município que está sob o guarda-chuva do Ciesp São Carlos. A Regional compreende Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição, além de São Carlos.

Para o diretor titular, a iniciativa abrirá um canal de comunicação que deve permanecer aberto mesmo após o fim da pandemia. “Em muitas dessas cidades já tínhamos essa comunicação estabelecida com algumas indústrias, que são nossas associadas, e estender essa comunicação até o poder público resultará em benefícios não só para as indústrias, mas para toda a comunidade”, analisa Chu.

A proposta é promover reuniões temáticas, conforme as demandas, e também incluir os novos contatos nas reuniões mensais do CIESP São Carlos, que por enquanto têm ocorrido por videoconferência. “Por exemplo, Pirassununga está montando um Distrito Industrial, então podemos realizar uma reunião com o DEINFRA [Departamento de Infraestrutura/FIESP] para discutir assuntos que acabam sendo de interesse de outros municípios e ampliando a troca de conhecimento e de experiências”, finaliza Chu.

