Ciesp São Carlos integra campanha do agasalho do Sesi e Senai

O Ciesp São Carlos aderiu à tradicional campanha de doação de agasalhos do Sesi-SP e Senai-SP, disponibilizando caixas de arrecadação para as indústrias associadas. A sede do Ciesp também é um ponto de coleta no município. Podem ser doados agasalhos, mantas e cobertores.

Todas as unidades do Senai-SP, bem como as escolas do Sesi-SP e os seus 53 centros de atividades foram preparados para receber as doações. As roupas, que podem ser novas ou usadas, também vão aquecer neste inverno as famílias beneficiadas pelas ONGs parceiras do Sesi.

Para participar, basta ir até um dos pontos de coleta mais próximos e depositar a sua doação. Como medida preventiva de proteção contra o coronavírus, é solicitado que todas as peças doadas estejam devidamente higienizadas e embaladas. A campanha segue até o final do inverno.

Entidades da indústria contra o Coronavírus

Desde que a crise no novo Coronavírus foi declarada pandemia, em março, Sesi, Senai e Ciesp, entidades presididas por Paulo Skaf, vêm desenvolvendo uma série de iniciativas para o combate dos efeitos da Covid-19 na sociedade.

O Ciesp incentivou a criação de quatro subcomitês, em parceria com entidades empresariais de São Carlos (Acisc, OAB e Sincomércio), para discutir diferentes temas em níveis mais aprofundados e promover ações efetivas que pudessem combater a disseminação do coronavírus.

São subcomitês de protocolos de segurança à saúde, de infraestrutura e apoio a saúde, de assistência social e de equipamento de proteção individual (EPI), todos vinculados ao comitê de crise, instituído anteriormente pelo Ciesp. A entidade também tem promovido palestras para discutir a situação econômica local e nacional, fornecendo análises para nortear as decisões dos industriais. A proposta é fortalecer o setor, mantendo sua produtividade, os postos de trabalho e a segurança e saúde de todos os colaboradores.

Como iniciativa dos subcomitês, foram realizadas diversas reuniões em prol da Santa Casa, que também solicitou e recebeu a doação de 3 mil máscaras, produzidas pelo Senai-SP; a instituição utilizou sua capacidade técnica de produção em escala industrial para confeccionar 1 milhão de máscaras cirúrgicas, distribuídas para a Santa Casa de diversos municípios.

Além disso, o Senai-SP está produzindo e distribuindo para comunidades carentes mais de 1 milhão de frascos de álcool em gel; a entidade atua ainda no conserto de respiradores, um dos itens mais requisitados nas UTIs destinadas a pacientes com Covid-19. E

E o Sesi-SP produziu 6,5 milhões de refeições para distribuição gratuita para a população em situação de vulnerabilidade social. A entidade desenvolveu, ainda, uma série de guias, planos, conteúdos e até novos serviços para auxiliar as indústrias na prevenção e cuidados com o coronavírus.

