Ciesp São Carlos empossa nova diretoria e projeta expansão da indústria regional

Os diretores eleitos Paulo Giglio, Rafael Cervone, Luís Antonio de Oliveira e Emerson Chu. Sentado, o vice estadual, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho. -

A indústria do centro paulista inicia um novo ciclo com a posse dos diretores eleitos do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) para o quadriênio 2026–2029. A cerimônia de diplomação, realizada na sede estadual da entidade, em São Paulo, consolidou a permanência do presidente Rafael Cervone e reuniu representantes das 42 diretorias regionais e distritais da instituição, que representa cerca de 8 mil indústrias em todo o estado.

Na Regional São Carlos, Paulo Cesar Giglio foi empossado como diretor titular, acompanhado por Luiz Antonio de Oliveira, como 1º vice-diretor, e Emerson Chu, como 2º vice-diretor. A regional ainda ganhou força na diretoria executiva estadual, com a nomeação de dois representantes: Marcos Henrique dos Santos, como diretor, e Ubiraci Moreno Pires Correa, como 3º diretor financeiro.

Avanços e novidades

A cerimônia também marcou o encerramento de uma gestão que trouxe avanços estruturais significativos para a regional. Entre os destaques estão a reforma da sede, que modernizou o espaço de atendimento aos associados, e a criação do Núcleo Feminino, que visa apoiar e valorizar a atuação das mulheres na indústria local.

Outro foco da última diretoria foi a reaproximação com cidades da área de abrangência, como Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. Além disso, o Ciesp São Carlos teve papel ativo em articulações institucionais, como a iluminação do Parque São José e o apoio à criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Diretrizes da nova gestão

Ao assumir o comando da regional, Paulo Giglio enfatizou a necessidade de ampliar a representatividade do setor industrial do interior. “Vivemos um momento estratégico. A indústria regional tem demandas urgentes e oportunidades únicas; nosso papel será dar voz a esse setor, ampliar o diálogo com o poder público e consolidar o Ciesp como referência para empresários de toda a região”, declarou.

Entre as principais metas da nova diretoria estão:

- Fortalecimento da base de associados e ampliação da atuação institucional junto aos poderes públicos.

- Indicação de representantes regionais para ampliar a presença do Ciesp em municípios vizinhos.

- Oferta de capacitações e parcerias estratégicas, com apoio de entidades como OAB, ACISC, USP, UFSCar e Embrapa.

- Promoção de eventos e ambientes de negócios, como rodadas, missões empresariais e exposições setoriais.

- Reforço na comunicação institucional, com maior presença em mídias e ações de relacionamento.

Giglio também ressaltou a importância de manter o setor produtivo alinhado às transformações tecnológicas e às políticas públicas da região. “Queremos criar um ambiente favorável ao crescimento. Isso significa apoiar empresas, promover conexões e participar ativamente dos ecossistemas de inovação que já fazem de São Carlos um polo de referência.”

